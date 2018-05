Nintendo Switch: la versione senza Dock sarà disponibile solo in Giappone

La scorsa settimana Nintendo ha annunciato un bundle Switch senza Dock per il Giappone, venduto ad un prezzo più basso rispetto alla versione standard della console. Questo pacchetto arriverà mai in Occidente? Sembra proprio di no...

Nintendo of America ha contattato la redazione di USGamer per confermare come allo stato attuale non ci siano piani di alcun tipo per portare questo bundle in Europa e Nord America, si tratta di una confezione pensata per il solo Giappone e l'esportazione non è stata prevista e probabilmente non lo sarà neanche in futuro.

Come ben sappiamo, le console portatili in Giappone sono particolarmente popolari, da qui la decisione di Nintendo di proporre una versione di Switch priva di dock ad un prezzo più economico. In Occidente, al contrario, le piattaforme casalinghe godono di un maggior apprezzamento, di conseguenza un prodotto del genere è forse superfluo, secondo la casa di Kyoto, per il nostro mercato.

Nintendo Switch 2nd Unit Set include una console Switch, due Joy-Con e Straps, tutto al prezzo di 24.980 yen (circa 192 euro al cambio attuale), con un risparmio di 5.000 yen rispetto alla versione tradizionale. Il Set è in vendita esclusivamente sul sito di Nintendo Japan con la possibilità di personalizzare i colori dei Joy-Con senza costi aggiuntivi.