Nintendo Switch: quante versioni della console sono uscite?

Dal marzo 2017 ad oggi Nintendo Switch è stata protagonista di alcune revisioni e inoltre abbiamo assistito al lancio di un modello esclusivamente portatile... ma quante console Nintendo Switch sono uscite? Facciamo chiarezza.

Il primo modello è uscito nel marzo 2017 ed è ormai fuori produzioni, anche se può essere reperito sul mercato dell'usato. Due anni dopo esce invece la Nintendo Switch Edizione 2019 (nome non ufficiale), prestate dunque attenzione se siete alla ricerca di una console usata, la revisione più recente può contare su una batteria più performante e altri piccoli accorgimenti attuati in fase di progettazione, anche se le specifiche tecniche ovviamente non cambiano.

Sempre nel 2019 esce Nintendo Switch Lite, una versione esclusivamente portatile della console, che non può essere in alcun modo connessa al televisore. Un hardware pensato per giocare in mobilità e compatibile con tutti i giochi del catalogo Nintendo Switch, con alcuni titolo che richiedono però una coppia di Joy-Con per poter essere fruiti in modalità portatile. Di Nintendo Switch Lite esistono varie colorazioni (turchese, giallo, grigio, corallo e blu) e bundle ma la console è esattamente la stessa, in questi anni non ci sono state revisioni hardware.

Infine a ottobre 2021 uscirà Nintendo Switch OLED, console che presenta uno schermo di tipo OLED e altre migliorie legate alla dock e agli speaker. Ecco tutte le differenze tra Nintendo Switch e Switch OLED e cosa cambia tra Switch OLED e Switch Lite.