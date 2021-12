Nintendo Switch, da Zelda a Bayonetta 3: in video le esclusive attese nel 2022 e oltre

Dopo aver ripercorso la lineup dei giochi Xbox e Xbox Game Pass, abbiamo riassunto in video la l'elenco delle grandi esclusive in arrivo su Nintendo Switch nel corso del prossimo anno.

La grande N ha già regalato agli utenti delle console Switch una serie di titoli di assoluto valore nel corso del 2021, come testimoniano le pubblicazioni di Monster Hunter Rise, Shin Megami Tensei V e Bravely Default 2. Ma cosa ci attende nel 2022?

Nintendo sta tenendo in serbo una grande quantità di esclusive per il prossimo anno, in cui sono attesi dei veri pezzi da novanta. Il gioco più ambito in assoluto è senza dubbio The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, che promette di rinnovare la sorprendente formula open world di Eiji Aonuma e fornire una prospettiva più oscura sulle avventure di Link.

Fra le altre produzioni più promettenti troviamo anche Bayonetta 3, tornato a mostrarsi in azione all'E3 2021 dopo una lunga assenza dalle scene, Kirby e la Terra Perduta, Mario + Rabbids Sparks of Hope, sviluppato in collaborazione tra Nintendo e Ubisoft Milano, Monster Hunter Sunbreak, Leggende Pokémon Arceus e Splatoon 3. Non è detto che tutti questi titoli vedano effettivamente la luce nel 2022, ma certamente costituiranno parte integrante della campagna marketing della casa di Kyoto. Qual è il titolo che attendente di più su Switch nel 2022?