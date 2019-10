Nintendo Switch: un video mostra il LED del Joy-Con destro in funzione

Il piccolo anello che circonda il pulsante Home del Joy-con destro e del Pro Controller di Nintendo Switch è in realtà un led luminoso che non ha mai trovato applicazioni pratiche nell'utilizzo della console, tanto che per un lunghissimo periodo è rimasto disattivato (è ignoto a molti giocatori).

Con l'arrivo dell'aggiornamento Firmware 9.0 di Switch, uscito a settembre, Nintendo ha deciso di attivare questa funzione. Teoricamente, il piccolo segnale luminoso dovrebbe segnalare la presenza di notifiche, qual'ora non fossero state visualizzate. Tuttavia, per il momento, non esistono software capaci di sfruttare questa particolare caratteristica. Non appena gli sviluppatori pubblicheranno contenuti adeguati il piccolo tasto Home brillerà di luce propria. Intanto l'utente Twitter Akfamilyhome ha pubblicato un video (che trovate in calce alla notizia) in cui si può vedere un'anteprima del led in funzione: con la Switch in modalità "riposo", nel momento in cui arriva una notifica, il tasto Home posizionato sul Joy-Con destro inizia a lampeggiare, emettendo una luce blu.

Il primo gioco a supportare questa feature dovrebbe essere Ring Fit Adventure (di cui potete leggere la nostra anteprima qui), in uscita il 18 ottobre, ovviamente per Nintendo Switch. Presto, quindi, potremo vedere il famoso led all'opera.