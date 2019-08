Nintendo Switch: un video promozionale mostra tutti i giochi in arrivo nei prossimi mesi

In vista della Gamescom 2019 che si terrà a Colonia tra il 20 e il 24 agosto, ma soprattutto in funzione dell'imminente apertura della ricca stagione autunnale, Nintendo confeziona un nuovo video promozionale che evidenzia la straordinaria ricchezza della ludoteca presente e futura di Switch.

Il filmato pubblicato dai curatori del canale YouTube della casa di Kyoto, dal titolo "Nintendo Switch - Giochi per tutti i giocatori!", tratteggia i contorni dell'immenso recinto digitale entro il quale gli utenti della console ibrida della Grande N possono muoversi scegliendo tra più di 2000 videogiochi.

Oltre all'immancabile riferimento ai capolavori già disponibili come Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Cuphead o Super Mario Maker 2, nel video ci vengono offerti degli spezzoni di gameplay provenienti dagli universi interattivi di titoli come Astral Chain, Luigi's Mansion 3, Zelda Link's Awakening e Animal Crossing New Horizons.

Proprio come per l'esaustiva infografica pubblicata a metà giugno da Nintendo, anche stavolta manca qualsiasi riferimento all'attesissimo BOTW 2: il prossimo atto dell'avventura fantasy di Eiji Aonuma è già in sviluppo e, come appurato durante l'E3 2019, andrà a riallacciarsi agli eventi finali di Zelda Breath of the Wild per rappresentarne il sequel diretto. Secondo gli ultimi rumor, il titolo dovrebbe chiamarsi Zelda Breath of the Darkness e offrire un'esperienza di gioco dai toni decisamente più cupi, magari con la possibilità di interpretare sia Link che la principessa Zelda in base al contesto.

A ogni modo, date un'occhiata al nuovo filmato propostoci dalla casa di Super Mario e fateci sapere con quale gioco non vedete l'ora di cimentarvi su Nintendo Switch e, da settembre, Nintendo Switch Lite.