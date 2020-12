Nintendo Switch: un video svela i giochi indie più venduti del 2020

A Nintendo stanno particolarmente a cuore i titoli indipendenti per Switch, come dimostrano i frequenti Indie World Showcase trasmette nel corso dell'anno per presentare le novità in arrivo sulla console.

La casa di Kyoto ha così ben pensato di dedicare un video celebrativo ai giochi indipendenti più venduti del 2020 su Nintendo Switch. Ce ne sono ben sedici nel filmato, e spaziano dalla sorpresa dell'anno Hades ad Ori an the Will of The Wisp, passando per Street of Rage 4, Bloodstained: Curse of the Moon 2 e Shantae and the Seven Sirens. A seguire trovate la lista completa dei 16 giochi indipendenti più venduti:

Hades

Streets of Rage 4

Spiritfarer

Moving Out

Ori and the Will of the Wisps

Carrion

What the Golf?

Shantae and the Seven Sirens

Super Mega Baseball 3

Superliminal

The Jackbox Party Pack 7

Sakuna: Of Rice and Ruin

Kentucky Route Zero: TV Edition

CrossCode

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Neon Abyss

I titoli sono stati riportati in ordine casuale, dal momento che Nintendo non ha rivelato dati di vendita precisi. Quali di questi giochi avete acquistato nel 2020? A proposito della scena indipendente, ne approfittiamo per segnalarvi che sul Nintendo eShop sono in corso gli Indie World Sale!