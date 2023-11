Nintendo Switch vola a 132.46 milioni di console vendute, obiettivo superare Nintendo DS

Nintendo Corporation ha pubblicato i risultati finanziari del Q2 dell'anno fiscale iniziato il primo aprile, dal quale emerge un dato interessante: Nintendo Switch ha raggiunto e superato quota 132.46 milioni di console distribuite dal 2017 mentre ad oggi sono stati venduti 1,133.23 milioni di giochi Switch.

Nel periodo indicato le vendite nette hanno toccato quota 796.2 miliardi di yen mentre i profitti operativi raggiungono i 279.9 miliardi di yen. Nel semestre preso in esame, Switch ha piazzato 6.84 milioni di pezzi, così suddivisi:

Nintendo Switch 1.25 milioni

Nintendo Switch OLED 4.69 milioni

Nintendo Switch Lite 900.000

Gli incassi derivati invece dal mobile nell'ultimo semestre raggiungono i 55 miliardi di yen. Sul fronte dei giochi, tutte le principali release dell'anno hanno performato bene, con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che ha piazzato 19.50 milioni di unità mentre Pikmin 4 ha piazzato 2.61 milioni di copie.

Il lancio di Super Mario Bros Il Film ha avuto impatto positivo sulle vendite di Mario Kart 8 Deluxe che nell'ultimo semestre ha piazzato 3.22 milioni di copie (per un totale di 57.01 milioni). Anche Super Mario Bros Wonder è stato accolto positivamente e Nintendo ha intenzione di continuare a supportare Switch con il lancio di titoli come Super Mario RPG, Paper Mario Il Portale Millenario, Luigi's Mansion 2 e Princess Peach Showtime.