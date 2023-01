Nintendo Switch: volete risparmiare? Ecco i migliori giochi a meno di 5 euro

Continuano i Saldi di Capodanno su Nintendo eShop e per l'occasione vi segnaliamo una selezione di videogiochi in vendita a meno di cinque euro, fascia di prezzo molto interessante dal momento che ad un prezzo contenuto permette di acquistare giochi indie e AA di discreto spessore.

Qualche esempio? Unravel Two a 3.89 euro, Farm Tycoon e Retro Game Pack a 99 centesimi, Asterix & Obelix XXL2 a 3.74 euro, Super Bomberman R a 4.49 euro, Professor Rubik's Brian Fitness a 3.99 euro, Metro 2033 Redux a 4.99 euro, Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour a 1.99 euro, Party Party Time a 3.50 euro, Inside a 1.99 euro, GRIS a 4.24 euro, The Suicide of Rachel Foster a 1.99 euro, Down in Bermuda a 99 centesimi, Snow Bros Nick & Tom Special a 2.99 euro e Limbo a 99 centesimi.

Si continua con Castlevania Anniversary Collection a 3.99 euro, Zombieland Doubl Tap Road Trip a 3.99 euro, The Last Campfire a 2.99 euro, The Walking Dead The Complete First Season a 3.74 euro, Super dino a 99 centesimi e Lumo a 1,99 euro. Deponia Collection costa 3.99 euro, Contra Rogue Corps è in offerta a 1.99 euro, Silence costa 1.99 euro così come She Wants Me Dead, infine vi segnaliamo Hob The Definitive Edition a 3.99 euro e Broforce a 2.99 euro.