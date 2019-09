Nintendo Switch VR: in arrivo un visore per la Realtà Virtuale?

Nintendo potrebbe presto iniziare a fare sul serio per quanto riguarda la Realtà Virtuale. Dopo l'introduzione qualche mese fa del Labo VR Kit, il sito Let's GO Digital ha scoperto un nuovo brevetto del colosso giapponese per un ulteriore modello di visore da utilizzare con Nintendo Switch.

Si tratta di un visore piuttosto simile alla versione in cartone del kit di Labo, e che dunque potrà essere utilizzato solamente in modalità portatile. Dal brevetto si evince anche che sarà fisicamente attaccato alla Switch, che non avrà una fascia per la testa, e che monterà due speaker ai lati.

I Joy-Con potranno essere attaccati alla console in modo da poter essere utilizzati mentre al contempo si "indossa" il visore. Let's GO Digital ha anche fornito alcune prime immagini del presunto nuovo visore, che potete vedere in calce alla news.

Sembra dunque trattarsi di una versione "potenziata" o in ogni caso con materiali più resistenti del kit in cartone di Nintendo Labo, ma mancando ancora l'ufficialità da parte di Nintendo, è ancora presto per ipotizzarne caratteristiche e modalità d'utilizzo.

Sta di fatto però che dopo un periodo in cui il colosso giapponese sembrava poco interessata alla Realtà Virtuale, la Grande N sembra finalmente pronta a scendere in campo. Che ne pensate?