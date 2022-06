Nintendo Switch vs Team Xecuter: lo sviluppo di nuove console nei retroscena del processo

Il processo Nintendo vs Team Xecuter continua a tenere banco sui social e sui principali forum videoludici. Nella trascrizione degli atti della sentenza emergono le dichiarazioni condivise dall'avvocato di Nintendo, Ajay Singh, sulle strategie escogitate dalla casa di Kyoto per contrastare la pirateria su Switch.

In fase dibattimentale, il legale del colosso videoludico giapponese ha preso la parola per spiegare ai giudici che il danno economico arrecato dalle attività illecite condotte da gruppi come il Team Xecuter di Gary Bowser non è stato determinato solo la mancata vendita di software, ma anche dalle profonde modifiche apportate da Nintendo alla filiera produttiva e alla progettazione stessa dell'hardware dei sistemi appartenenti alla famiglia di console Switch.

In un particolare passaggio della trascrizione degli atti processuali, l'avvocato Singh si rivolge alla Corte per sottolineare come "Nintendo ha dovuto lanciare una nuova versione di Switch in risposta a uno di questi strumenti di hacking. Tale modifica ha comportato innumerevoli ore di lavoro da parte dei nostri ingegneri, oltre a importanti modifiche alla nostra filiera di distribuzione globale e alle catene di produzione".

Il legale di Nintendo, con ogni probabilità, si riferisce al modello revisionato di Nintendo Switch commercializzato dall'azienda nipponica nel 2018 per chiudere le falle utilizzate dagli hacker per "moddare" la console nei mesi immediatamente successivi al lancio. Presumibilmente, il danno economico citato da Singh con le modifiche alla catena di produzione e distribuzione globale dovrebbero riguardare anche i modelli più recenti della console, ovvero Switch Lite e Nintendo Switch OLED.