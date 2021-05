Nintendo Switch vuole superare Wii: si punta ai 110 milioni di unità entro marzo 2022

Con l'anno fiscale 2020-2021, conclusosi il 31 marzo di quest'anno, Nintendo sigla i suoi 12 mesi più profittevoli di sempre, con un impressionante volume di entrate che si è stabilizzato sui 6,04 miliardi di dollari!

Un successo incredibile, trainato dalla continua ascesa di Nintendo Switch e delle esclusive targate Kyoto disponibili sull'hardware, con la Top 10 dei giochi venduti su Nintendo Switch guidata da Mario Kart 8: Deluxe, assediato a stretto giro da Animal Crossing: New Horizons. La Grande N non sembra però intenzionata a rallentare il ritmo, con le previsioni per il nuovo anno fiscale che si preannunciano decisamente rosee.

Non paga di una Nintendo Switch che ha superato il Game Boy Advance, il colosso nipponico vuole ora raggiungere nuove vette. Si punta dunque al sorpasso di Nintendo Wii, che nella sua intera carriera ha venduto la bellezza di 101,63 milioni di unità. A Kyoto si mira infatti a vendere 25,5 milioni di unità di Nintendo Switch nell'anno fiscale 2021-2022, ovvero nel periodo compreso tra 1 aprile 2021 e 31 marzo 2022. Se raggiunto, tale risultato porterebbe Nintendo Switch ad un totale di 110 milioni di unità circa, qualificando l'hardware come il terzo più venduto di sempre in casa Nintendo.



Se l'obiettivo sarà raggiunto, solo il tempo potrà dirlo. Ad ora, possiamo evidenziare come i dati di vendita di Nintendo Switch - 84,59 milioni di unità totali - non tengano conto delle vendite successive al 31 marzo, che con tutta probabilità mostreranno gli effetti del successo conseguito dal lancio di Monster Hunter: Rise. All'orizzonte, la Grande N ha già datato il lancio di Mario Golf e la riedizione di The Legend of Zelda: Skyward Sword, mentre restano ancora ignota l'identità di una probabile hit natalizia. Resta inoltre in agguato la finestra di lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ancora non annunciata, mentre si attende di scoprire se i rumor su Nintendo Switch Pro avranno o meno una loro fondatezza.