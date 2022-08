Nintendo Switch: nasce Ways to Play, la serie di videogiude al gaming per genitori

Il team social della casa di Kyoto lancia ufficialmente Ways to Play, una serie di videoguide per genitori desiderosi di insegnare ai propri figli i "modi più corretti" per giocare ai titoli più rappresentativi della ludoteca di Nintendo Switch.

Il primo filmato confezionato dai curatori del canale YouTube di Play Nintendo per lanciare questa nuova iniziativa si focalizza sui videogiochi che trasformano gli utenti nei "campioni da salotto": le tre esperienze digitali scelte dall'azienda nipponica per rappresentare questa visione non potevano che essere il racing in Realtà Aumentata Mario Kart Live Home Circuit, l'avventura con tante attività di fitness Ring Fit Adventure e la raccolta di minigiochi sportivi Nintendo Switch Sports.

Nei dieci minuti della prima videoguida Ways to Play, Nintendo snocciola tutta una serie di consigli, confeziona dei veloci tutorial e offre degli interessanti suggerimenti ai genitori che desiderano coinvolgere i propri bambini e ragazzi nelle attività interattive proposte dai party game più divertenti di Nintendo Switch.

A chi sta trascorrendo l'estate nel proprio luogo di villeggiatura prediletto, consigliamo invece di leggere questo nostro approfondimento sui 5 imperdibili giochi Switch da portarsi in vacanza.