Nintendo Switch Wonder esce a ottobre? Il folle leak su 4Chan

Il 20 ottobre esce Super Mario Bros Wonder e stando ad un (presunto) leak di 4Chan, lo stesso giorno arriverà anche un nuovo modello di Nintendo Switch denominato Nintendo Switch Wonder. Sarà vero? Probabilmente no.

La fonte parla di una console venduta al prezzo di 400 dollari per il modello base da 64 GB mentre la variante da 256 GB con una copia di Super Mario Wonder costerà 500 dollari.

Super Mario Bros Wonder sarà il primo gioco Nintendo in 4K nativo (...), la console avrà Joy-Con rivisitati, una fotocamera frontale e una sul retro, inoltre il Dock funzionerà anche senza la Switch connessa ma solo per visualizzare il catalogo giochi, app, per accedere all'eShop o ad applicazioni come Hulk e YouTube.

Le cartucce dei giochi Switch funzioneranno previa una verifica online, con la connessione richiesta per scaricare "versioni modificate dei giochi" e si parla anche di aggiornamenti per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Pokemon Scarlatto e Violetto per migliorare le performance e ridurre i tempi di caricamento.

Tutto molto poco credibile, considerando quanto Nintendo sia attenta ai dettagli e all'esperienza d'uso di software e console. Non avrebbe poi senso lanciare l'ennesima revisione di Switch con così poco preavviso e a pochi mesi di distanza dal lancio di Nintendo Switch 2.