Nintendo Switch x Fortnite: annunciato il bundle con console personalizzata

Prosegue la carrellata di annunci diffusi dalla Casa di Kyoto in queste ultime settimane. Dopo aver annunciato Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, arrivano ulteriori novità.

Nello specifico, Nintendo ha presentato ufficialmente una nuova versione personalizzata di Nintendo Switch, interamente dedicata a Fortnite: Battaglia Reale. Il bundle include diversi contenuti legati al celebre free to play di Epic Games, di seguito tutti i dettagli.

La console Nintendo Switch con un design unico dedicato a Fortnite sul retro;

Codice download del Pacchetto Wildcat;

Il Bundle Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite presenta un'estetica inedita per la l'hardware, che presenta console, dock e Joy-Con completamente personalizzati. Per dare uno sguardo più approfondito al design elaborato dalla Casa di Kyoto, potete dare uno sguardo alle immagini che trovate in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Gli utenti interessati all'acquisto non dovranno attendere a lungo, il bundle sarà infatti disponibile in Europa a partire dal prossimo 30 ottobre. Nel frattempo, sui lidi dell'isola che compone la mappa di gioco, i partecipanti alla battle royale si dedicano alla scoperta di tutte le novità della Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale.