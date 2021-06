Nintendo Switch X Indie: gli autori di SteamWorld ospiti di Nintendo su Twitch

Dopo aver offerto al pubblico diverse occasioni per approfondire la storia di molti autori Indie, Nintendo, in collaborazione con IIDEA - l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia -, organizza un nuovo appuntamento con gli sviluppatori di videogiochi indipendenti che lavorano su console Nintendo Switch.

L'occasione designata è il First Playable, il primo evento business internazionale dedicato agli sviluppatori di videogiochi in Italia, organizzato da IIDEA in collaborazione con Toscana Film Commission. In particolare, un interessante panel virtuale vedrà protagonista il team di sviluppo di SteamWorld, serie tattica di successo a base di robot alimentati a vapore attivi in un mondo post-apocalittico e dalle atmosfere steampunk.



Nello specifico, Ulf Hartelius e Robert Olsén racconteranno la loro esperienza di lavoro con la console Nintendo Switch, per un appuntamento aperto a tutti gli appassionati. La diretta si svolgerà sul canale Twitch ufficiale di First Playable, in data giovedì 1° luglio alle ore 16:00. Entrambi gli ospiti, lo ricordiamo, nel tempo hanno rivestito nuove cariche professionali, con Ulf Hartelius che attualmente è il Game Director di The Gunk.



In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye ha di recente debuttato la nuova rubrica INDIEspensabili, volta a offrire una vetrina speciale alle produzioni indipendenti: trovate disponibile il primo speciale dedicato ai migliori giochi Indie presentati all'E3 2021.