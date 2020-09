Nintendo Switch x Super Mario 3D All Stars: bundle in vendita da retailer svedese

In seguito all'annuncio, Super Mario 3D All Stars è divenuto uno dei giochi più venduti del 2020 su Amazon: un traguardo raggiunto ancora prima della pubblicazione, attesa per il 18 settembre.

Vista la grande richiesta legata al titolo, non sorprende che abbia rapidamente attirato l'attenzione la presenza di un insolito bundle nei listini di un rivenditore svedese. Nel catalogo online del retailer wehallen.com, è infatti inclusa una scheda appositamente dedicata a un bundle contente una console Nintendo Switch con Joy-Con di colorazione grigia e una copia di Super Mario 3D All Stars. Il tutto, viene proposto al prezzo di 4.499 corone svedesi, equivalenti al cambio attuale a circa 435 euro. Il prodotto viene indicato come in uscita il prossimo 18 settembre, Day One della raccolta dedicata ai 35 anni dell'idraulico italiano.



Al momento, tuttavia, Nintendo non ha annunciato alcun bundle Nintendo Switch dedicato a Super Mario 3D All Stars. L'avvistamento, dunque, potrebbe rivelarsi un leak, ma non è da escludere nemmeno l'eventualità che si tratti di un semplice errore compiuto da parte del rivenditore. Quest'ultima sembra in particolare l'opzione più accreditata, anche in virtù della vicinanza della presunta data di commercializzazione del bundle. Per ora, l'invito è dunque quello ad attendere eventuali informazioni da parte di Nintendo.



Restando nell'universo della Grande N, segnaliamo che nuovi rumor puntano in direzione della trasmissione di un nuovo Nintendo Direct.