Nintendo Switch e Xbox Series S sottocosto da Mediaworld

Torna il sottocosto da Mediaworld, le nuove offerte coinvolgono anche due tra le console più venduti degli ultimi anni, ovvero Nintendo Switch e Xbox Series S, in vendita a prezzo scontato online e nei negozi fino al 10 ottobre e fino ad esaurimento scorte.

Nintendo Switch costa 269.99 euro invece di 299.99 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino, prezzo riferito alla versione con Joy-Con Rosso e Blu Neon. Xbox Series S costa invece 259.99 euro invece di 299.99 euro con uno sconto pari a 13.33% sul listino.

Mediaworld specifica che "i prezzi dei prodotti possono cambiare nel tempo. Ti ricordiamo di aggiornare la cache del tuo browser per verificare e visualizzare il prezzo aggiornato. Visualizzerai comunque il prezzo aggiornato che verrà applicato all'ordine dopo l'aggiunta dei prodotti a carrello."

Si tratta sicuramente di offerte interessanti per acquistare Xbox Series S in offerta e Nintendo Switch in sconto, la promozione è valida sia online che in negozio fino al 10 ottobre e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. La disponibilità dei prodotti può variare in base al singolo punto vendita, in ogni caso ricordatevi che potete effettuare l'ordine online e optare poi per il ritiro e pagamento nel negozio a voi più vicino.