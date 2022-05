Nintendo Switch e Xbox Series S, super sconti su eBay per gli eDays

Dopo aver riportato gli sconti su Galaxy S22 e sulle TV LG OLED, nell'ambito degli eDays di eBay, torniamo sul marketplace online che con il volantino lanciato quest'oggi permette di portare a casa a prezzo ridotto Nintendo Switch ed Xbox Series S.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Xbox Series S - Bianco 512 Gigabyte: 237,91 Euro

- Bianco 512 Gigabyte: 237,91 Euro Nintendo Switch 32Gb Joycon Blue/Red: 211,65 Euro

Analogamente a quanto avvenuto anche in altre offerte degli eDays di eBay, anche in questo caso nelle schede viene mostrato il prezzo "originale", ma inserendo il coupon "MENO15EDAYS" (ovviamente senza le virgolette) il sistema provvederà a stornare l'importo corrispondente.

La disponibilità è indicata come ampia su entrambi i prodotti, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out nel giro di poche ore.

Chiaramente, in entrambi i casi la vendita è gestita da rivenditori che hanno il 99% di feedback positivi, e che garantiscono tutte le garanzie classiche di eBay tra cui la consegna veloce (con spedizione gratuita), la possibilità di effettuare il pagamento anche con PayPal e tempi di restituzione ampi. Per tutti i dettagli ovviamente vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti dove sono contenute le informazioni e le condizioni.