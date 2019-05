Nintendo Switch XL: creata la console più grande del mondo!

Lo YouTuber Chris Salomone ha pubblicato un video che mostra la sua ultima creazione, una Nintendo Switch XL... in formato extra large, come si può intuire dal nome. Non ci credete? Continuate a leggere...

L'idea di Chris è semplice: tramite tanto lavoro, compensato e una stampante 3D ha creato una vera e propria struttura che ricalca il design di Switch, all'interno della quale è ospitato un televisore. Lo YouTuber si vanta di "aver creato la Switch più grande del mondo", ovviamente l'involucro non ha alcuna funzionalità se non meramente estetica, certamente si tratta in ogni caso di un lavoro interessante, non trovate?

La volontà di creare una Switch XL è venuta a Chris dopo aver sentito le dichiarazioni del presidente di Nintendo, il quale ha smentito i rumor riguardo al lancio di Switch Mini e Switch PRO, non avendo però alcuna conoscenza tecnica in merito, l'autore ha ripiegato su un semplice "case" modellato sul design della console.