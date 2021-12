Nintendo Switch diventa XXL con Orion, lo schermo 'portatile' da 11,6 pollici

Grazie al successo della raccolta fondi avviata nei mesi scorsi su IndieGoGo, l'azienda statunitense UpSwitch sta provvedendo alla spedizione delle prime unità di Orion, un singolare accessorio per Switch che aggiunge uno schermo "portatile" da 11,6 pollici alla console ibrida di Nintendo.

Fondata a Kent (Ohio) da diversi ex dipendenti di società come Nintendo e Microsoft, UpSwitch ambisce a ritagliarsi uno spazio nel già affollato panorama di distributori di accessori per Switch attraverso un monitor multifunzione.

Con i suoi 11,6 pollici di diagonale, il pannello di Orion supera del 188% le dimensioni del touchscreen del modello base di Nintendo Switch: il dispositivo funziona come una sorta di "dock portatile", interfacciandosi alla console tramite il connettore presente nel vano a scomparsa posto sul retro del monitor. L'azienda produttrice, però, non specifica se il dispositivo effettui o meno l'upscaling a 1080p del segnale trasmesso dalla console o se, al contrario, si limiti a riprodurlo a 720p.

In compenso, la scheda tecnica di Orion rimarca la presenza di una batteria da 10.000 mAh, di un connettore da 3,5 per cuffie, e di due altoparlanti stereo, oltre alle porte USB Type-C e HDMI e ad uno stand per collocare il monitor su di una superficie piana. Non mancano poi i binari per agganciare e sincronizzare i due controller Joy-Con.

La presenza dell'ingresso HDMI, inoltre, rende Orion perfettamente compatibile con PlayStation 5, Xbox Series X/S e le console della passata generazione, pur tenendo conto dell'impossibilità di alimentare questo genere di dispositivi. La redazione di NintendoLife ha provato in anteprima uno dei primi modelli dell'Orion di UpSwitch, trovate il loro video in calce alla notizia: qualora foste interessati, il sistema viene venduto nel solo modello in colorazione nera al prezzo di 249 dollari.