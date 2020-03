Nintendo Switch e Zelda Breath of the Wild festeggiano oggi il terzo compleanno

Nintendo Switch festeggia oggi il suo terzo compleanno, era il 3 marzo del 2017 quando la casa di Kyoto lanciava la sua nuova console in tutto il mondo, insieme ad uno dei giochi più acclamati e venduti di sempre: The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Disponibile in due varianti cromatiche (Joy-Con Grigi e Joy-Con Rosso/Blu Neon) entrambe vendute al prezzo di 329 euro in Europa, la console ha subito riscosso un notevole successo in tutto il mondo e ad oggi ha venduto oltre 55 milioni di pezzi.

Al debutto Nintendo Switch è stato accompagnato non solo da Zelda Breath of the Wild (oltre 14 milioni di copie vendute) ma anche da altri titoli di discreto spessore come 1-2-Switch, Super Bomberman R, Just Dance 2017, Skylanders Imaginators, Shovel Knight, Fast RMX, Snipperclips, I Am Setsuna, World of Goo, Little Inferno e Human Resource Machine, ai quali bisogna aggiungere alcune esclusive di lancio giapponesi arrivate solo successivamente in Occidente, tra cui Puyo Puyo Tetris, Dragon Quest Heroes I & II, Disgaea 5 Complete, Blaster Master Zeroe Nobunaga's Ambition Sphere of Influence.

Nel 2019 arriva invece Nintendo Switch Lite, console che affianca il modello standard e pensata unicamente per chi vuole fruire dei giochi Switch in mobilità, rinunciando quindi al concetto di piattaforma ibrida e presentandosi esclusivamente come console portatile.