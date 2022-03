Nintendo Switch: anche senza Zelda, la lineup 2022 resta molto interessante

D'accordo, il rinvio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 al 2023 non è piacevole, ma non disperate perché per l'anno in corso Nintendo ha comunque in serbo tanti nuovi giochi first party in uscita fino alla fine dell'anno.

La prima metà del 2022 ha visto la pubblicazione di giochi come Leggende Pokemon Arceus, Kirby E La Terra Perduta e Triangle Strategy ma le sorprse non sono certo finite qui, dal momento che nei prossimi mesi usciranno anche Mario Strikers Battle League, Fire Emblem Warriors Three Hopes, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3, Pokemon Scarlatto e Violetto, Bayonetta 3 e Nintendo Switch Sports, senza dimenticare Advance Wars 1+2 ReBoot Camp rinviato a data da destinarsi ma sempre atteso per il 2022.

L'uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 avrebbe rischiato probabilmente di oscurare le altre pubblicazioni e con un blockbuster per le masse come Pokemon in arrivo nella consueta finestra di fine anno (probabilmente a novembre) i due titoli avrebbero finito per rubarsi attenzione a vicenda. Anche senza il sequel di Breath of the Wild (atteso per la primavera del 2023), insomma, la lista delle uscite targate Nintendo per il 2022 resta piuttosto ricca, sopratutto nei mesi estivi e autunnali.