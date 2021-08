Nintendo Switch con Zelda Skyward Sword in offerta da Gamelife fino al 15 agosto

Gamelife lancia una nuova promozione estiva a tema Nintendo che vi permetterà di acquistare una console Switch con una copia di The Legend of Zelda Skyward Sword HD a prezzo scontato, solamente per un periodo limitato.

Il bundle include Nintendo Switch con The Legend of Zelda Skyward Sword HD a 359 euro invece di 390 euro, prezzo di listino dei due articoli se acquistati separatamente. Potete scegliere se acquistare Nintendo Switch con Joy-Con Grigi o Rosso/Blu Neon, inoltre dal sito di Gamelife potete aggiungere (a pagamento) al bundle altri accessori (il loro acquisto non è obbligatorio) come controller, cuffie e custodie per una esperienza di gioco ancora più ricca ed appagante.



L'offerta è valida fino al 15 agosto compreso, ricordatevi anche di controllare le offerte sulle console usate di Gamelife che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di PS4, Nintendo Switch, Switch Lite e console della famiglia Xbox. Fino al 31 agosto continua al promozione BuyBack: optando per il pagamento cash tramite bonifico bancario riceverete il 90% del valore totale della merce invece del consueto 70%, mentre scegliendo il rimborso tramite credito da spendere sul sito avrete il 100% del valore dei prodotti da voi venduti tramite questa opzione, che vi permette di vendere giochi, console e accessori direttamente alla catena, senza intermediari.