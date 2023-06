Nintendo fa tappa a Leolandia! Un'estate all'insegna di Super Mario nel parco divertimenti

Mentre in rete si rincorrono le voci di corridoio sul film di Zelda in lavorazione, nel parco divertimenti di Leolandia ci attende un'estate all'insegna di Super Mario con un'area interamente dedicata a Nintendo Switch e ai videogiochi più iconici della mascotte della casa di Kyoto.

Per festeggiare l'inizio della bella stagione, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio (BG), celebre per la Minitalia, ha stretto una partnership con la Grande N per dare alle migliaia di visitatori di Leolandia l'opportunità di vivere un'esperienza nuova e originale, ovviamente all'insegna di Nintendo Switch e dei videogiochi di Super Mario.

Sono davvero tante le sorprese che hanno in serbo i curatori di Leolandia per tutti coloro che vorranno visitare l'area tematica di Nintendo e Super Mario, come l'imperdibile costume character dell'idraulico baffuto, disponibile per scattare foto insieme, immortalare un incontro speciale e iniziare le vacanze estive all'insegna della spensieratezza che contraddistingue da sempre la serie nintendiana.

L'Area Nintendo di Leolandia è situata presso il Palco Expo del parco divertimenti, offrendo a tutti gli ospiti la possibilità di cimentarsi in avventure adrenaliniche ed entusiasmanti sfide per prendere fiato tra un'attrazione e l'altra. Il microcosmo nintendiamo accessibile nella cornice di Leolandia offre quattro postazioni di gioco Nintendo Switch dedicate a Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Strikers Battle League Football.

I visitatori di Leolandia avranno l'opportunità di tuffarsi (letteralmente!) nella dimensione di Super Mario a partire dal primo weekend di luglio e per le tre settimane successive. L'apertura dell'area tematica di Nintendo nel parco divertimenti di Capriate San Gervasio (BG) farà da sfondo all'inaugurazione di una nuova attrazione acquatica, ideale per affrontare le calde giornate e vivere un'estate all'insegna del divertimento.