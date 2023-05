Nintendo, uno dei team collaboratori per la saga di Kirby chiude: addio a Vanpool

L'ultima grande avventura di Kirby è uscita da oltre un anno ed è stata un incredibile successo per Nintendo: Kirby e La Terra Perduta ha venduto oltre le aspettative in Europa nei primi mesi del 2023, in un territorio ove la serie di Kirby non ha mai raggiunto numeri alquanto elevati a confronto con altre IP della Grande N.

Pur rimanendo quindi un prodotto apprezzato dagli irriducibili, nelle ultime ore vi è stata una notizia che ha scosso parte del mondo Nintendo e dei fan del brand dedicato alla simpatica palla rosa: Vanpool, il team di supporto dietro i prodotti dedicati a Kirby e non solo, ha chiuso ufficialmente i battenti. Giunge così il momento di dire addio alla software house che ha spesso lavorato nelle retrovie del mondo Nintendo.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e, proprio dalle pagine ufficiali della compagnia, veniamo a sapere che lo studio di sviluppo è stato dismesso proprio dalla giornata di oggi, 31 maggio 2023. Attraverso l'utilizzo di Google Traduttore per apprendere quanto pubblicato sul sito giapponese, sappiamo che il gruppo di Vanpool "è stato sciolto a causa di varie circostanze". Attualmente non vi è modo di sapere quali siano le ragioni dietro la suddetta scelta, soprattutto a seguito delle mancanza di informazioni dalla fonte.

Non ci resta che attendere novità direttamente da Nintendo o qualche esponente dell'ormai ex-team, nell'attesa di conoscere quanto accaduto nelle scorse ore e nel periodo antecedente alla scelta di chiudere i battenti.