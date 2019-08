Nintendo e Tencent delineano la strategia per il lancio di Switch in Cina

Come promesso, durante la conferenza di oggi 2 agosto Nintendo e Tencent hanno delineato i piani per il lancio di Nintendo Switch in Cina.

Tanto per cominciare, è stato reso noto che sarà la stessa Tencent ad occuparsi della localizzazione delle esclusive di Kyoto in cinese semplificato. I primi due titoli a beneficiare della traduzione saranno Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tencent, inoltre, ospiterà i servizi online di Switch sul territorio cinese. Nel resto del mondo Nintendo usufruisce delle infrastrutture di Google, ma i servizi web del gigante di Mountain View, com'è ben noto, sono bloccati in Cina. È stato infine specificato che il Nintendo eShop accetterà i pagamenti con WeChat Pay. La celebre piattaforma di messaggistica, per chi non lo sapesse, è di proprietà di Tencent.

Le due grandi compagnie, purtroppo, non hanno rivelato né il prezzo della console per il nuovo mercato né la data di lancio, probabilmente le due informazioni più attese in assoluto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che di recente Tencent ha cominciato a collaborare anche con The Pokémon Company per la realizzazione di un misterioso gioco mobile, verosimilmente dedicato ai celebri mostriciattoli.