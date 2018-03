Nintendo terrà un Direct dedicato ai giochi indipendenti la prossima settimana

ha annunciato che martedì 20 marzo alle 17:00 (ora italiana) terrà un nuovo evento Direct, uno showcase interamente dedicato ai, i giochi indipendenti in arrivo su Switch e 3DS.

La trasmissione potrà essere seguita in diretta tramite il player che trovate in apertura di questa notizia, al momento non sappiamo quali titoli saranno mostrati durante lo showcase, incentrato in particolar modo sulle produzione indie in uscita durante i primi primaverili.

I giochi indipendenti stanno riscuotendo un notevole successo su Switch e alcuni titoli (come Wonder Boy The Dragon's Trap) hanno registrato sulla console Nintendo numeri ben superiori rispetto a quelle effettuate su altre piattaforme, a testimonianza dell'ottima accoglienza solitamente riservata dai possessori di Switch ai giochi indie di qualità.