Nintendo terrà un evento su Switch tra maggio e giugno? Ecco cosa dicono i rumor

Le ultime indiscrezioni diffuse da Video Games Chronicles lasciano credere che Sony terrà un PlayStation Showcase a fine maggio, ma la stessa fonte ha discusso di un possibile evento targato Nintendo. La casa di Kyoto ha in programma un nuovo appuntamento con cui svelerà le prossime sorprese in arrivo sulla console ibrida?

Se gli indizi raccolti da Andy Robinson di VGC e Jeff Grubb puntano in direzione del PlayStation Showcase di fine mese, non è stata invece rilevata nessuna avvisaglia legata ad un possibile Nintendo Direct. Grubb, in particolare, crede che la grande N opterà per una serie di tweet e video YouTube durante la sua campagna promozionale estiva, ma questo fa parte delle sue personali speculazioni.

Ci avviciniamo ormai nel periodo "caldo" per gli annunci videoludici e, al netto dell'E3 2023 cancellato, i giocatori si aspettano come al solito una carrellata di annunci da parte delle compagnie più grandi dell'industria. Oltre a questo, sale sempre di più l'attesa per il reveal di Nintendo Switch 2, di cui la compagnia nipponica non ha mai parlato in maniera esplicita ed ufficiale. Nonostante questo, sembra non ci sia nulla all'orizzonte, almeno per il momento.

Ciò che invece si farà è il Nintendo Live 2023, evento che si terrà a settembre a Seattle che prevede tanti video gameplay dei giochi Switch, performance, presenza di merchandise, tornei ed altro ancora.