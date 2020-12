Nintendo, TLOU 2, Halo Infinite, Cyberpunk e PS5 tra le 'delusioni del 2020' di Kotaku

Mentre i giornalisti di GI.biz riassumono gli eventi videoludici più importanti dell'anno citando Xbox Game Pass tra i GOTY del 2020, la redazione di Kotaku sintetizza l'anno che sta per concludersi stilando la propria personale classifica con le più più grandi delusioni dei videogiochi nel 2020.

L'articolo di approfondimento di Kotaku analizza gli ultimi 12 mesi trascorsi dai videogiocatori per citare quelli che, secondo loro, sono stati i sei eventi cardine che ne hanno rappresentato il punto più basso. Nei sei punti in cui è suddivisa la lista del sito internazionale, quindi, non troviamo i videogiochi "più brutti", ma le delusioni più cocenti e i momenti che hanno disilluso e amareggiato maggiormente gli appassionati.

Oltre alle ovvie citazioni sul rinvio al 2021 di Halo Infinite e sui problemi di lancio di Cyberpunk 2077, nello speciale di Kotaku sugli eventi più deludenti che l'industria videoludica ha offerto ai propri fan nel 2020 troviamo così il caos per il lancio delle console nextgen che ha reso PS5 introvabile (come pure Xbox Series X/S, ma con una comunicazione di Microsoft che è parsa essere più chiara) e i numerosi inciampi di Nintendo su casi come il Joy-Con Drifting o gli interventi contro i team che hanno provato a realizzare giochi fan made attingendo alle serie della casa di Kyoto.

Nella lista di Kotaku trovano spazio anche le polemiche su The Last of Us 2 con review bombing scatenato pretestuosamente da una parte della community e la non meno delicata situazione venutasi a creare con Ubisoft e le accuse di molestie ai dipendenti e ai dirigenti del colosso videoludico francese.