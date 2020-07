Nintendo: trafugato il codice sorgente dei giochi dell'era N64 tra Super Mario e Zelda

Dalle pagine di DSOGaming, apprendiamo la notizia dell'enorme leak subito dalla casa di Kyoto. Dopo la diffusione in rete dei file di sistema e del codice dei principali titoli dell'era SNES, finiscono online il codice sorgente del sistema operativo del Nintendo 64 e i dati più sensibili dei maggiori giochi N64.

Stando a quanto ricostruito dalla redazione di DSOGaming, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere all'intero codice sorgente di capolavori del calibro di Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64 e Dr. Mario 64, come pure di The Legend of Zelda Ocarina of Time e Zelda Majora's Mask. Anche il sistema operativo del Nintendo 64, come anticipato in apertura di notizia, sarebbe al centro di questo leak.

Senza rimarcare la gravità dell'azione intrapresa dagli hacker, da considerare a pieno titolo come un'operazione di pirateria da perseguire legalmente, ci limitiamo a sottolineare che su diversi siti e forum di settore stanno già circolando questi file trafugati a Nintendo in funzione della loro importanza in tema di modding amatoriale e di sviluppo di software evoluto per l'emulazione.

In attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti su questo doppio furto di dati subito dalla casa di Kyoto con il codice sorgente di giochi e console SNES e N64, rimaniamo sulla stretta attualità per ricordarvi che Nintendo si è detta interessata ad altri mercati oltre quello videoludico, una strategia che dovrebbe correre in parallelo a quella che sta permettendo all'azienda giapponese di ottenere un grande successo con Nintendo Switch.