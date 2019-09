Nintendo trascina ROMUniverse in tribunale e chiede un risarcimento milionario

Nintendo continua la sua battaglia contro la pirateria e i siti di ROM e dopo aver portato in tribunale i proprietari di LoveROMS e LoveRETRO chiedendo un risarcimento pari a dodici milioni di dollari, adesso a finire nel mirino della casa di Kyoto è ROMUniverse, altro sito piuttosto popolare per il download di giochi.

Secondo quanto riportato, ROMUniverse ha messo a disposizione un vastissimo archivio di giochi per piattaforme Nintendo e la compagnia accusa il portale di "aver favorito il download di circa 300.000 giochi Nintendo Switch e oltre 500.000 giochi per 3DS."

Nintendo ha chiesto la chiusura del sito ROMUniverse, accusando i titolari di "proporre copie contraffatte di giochi Nintendo senza alcuna licenza ufficiale" e chiedendo un risarcimento milionario pari a 150.000 dollari per ogni infrazione riscontrata e ben due milioni di dollari per ogni singola violazione di marchi registrati da Nintendo Corporation o società affiliate.

Negli ultimi anni ROMUniverse ha proposto varie forme di abbonamento per poter ottenere accesso ad un catalogo di ROM più vasto e velocizzare i download, guadagnando centinaia di migliaia di dollari da questa attività. Al momento nessun ulteriore commento è stato diffuso da Nintendo o da ROMUniverse, vi aggiorneremo sulla vicenda non appena ci saranno sviluppi sostanziali per l'evoluzione della stessa.