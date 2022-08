Nintendo Treehouse del 25 agosto: seguitelo con noi su Twitch dalle 18:00

In questi caldi giorni della GamesCom 2022, anche Nintendo entra in scena con un nuovo Nintendo Treehouse fissato per le 18:30 italiane di giovedì 25 agosto. Gameplay, novità ed aggiornamenti su alcuni dei prossimi giochi della Grande N sono al centro dell'evento, da non perdere per tutti i fan della casa di Kyoto.

Come di consueto la redazione di Everyeye sarà seduta in prima fila per commentare quanto verrà mostrato nel corso della trasmissione: se volete seguirla assieme a noi, l'appuntamento è fissato per il 22 agosto alle ore 18:00 sul canale Twitch di Everyeye, mezz'ora prima del Treehouse così da condividere aspettative e pareri sul Treehouse.

Ricordiamo che il nuovo Nintendo Threehouse di agosto 2022 sarà interamente incentrato su due giochi specifici: Splatoon 3 e Harvestella. Il terzo gioco della serie con protagonisti gli Inklings è ormai prossima al suo esordio sul mercato, fissato per il prossimo 9 settembre su Nintendo Switch: la trasmissione sarà quindi l'occasione giusta per dare uno sguardo molto approfondito al nuovo Splatoon ormai imminente, così da vedere in azione ampi stralci di gameplay oltre alla World Premiere delle sfide Splatfest.

Harvestella non va comunque lasciato in secondo piano: l'RPG sim-life prodotto da Square Enix, in arrivo su Switch e PC il 4 novembre 2022, sarà presente con il primo video-gameplay, permettendoci in questo modo di farci una prima idea concreta su cosa l'opera avrà da offrire ai giocatori.

Appuntamento dunque a domani, non mancate!