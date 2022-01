Nintendo e la truffa delle Switch in saldo: ha inizio la guerra legale ai 'siti canaglia'

Parallela e complementare all'inarrestabile successo di Nintendo Switch, cresce anche il pericolo truffe ordite in rete da chi crea 'siti canaglia' con un design identico a quello dell'eShop e dei portali della casa di Kyoto. L'azienda giapponese ne è consapevole e si dice pronta a ricorrere alle vie legali.

Con una nota diramata dal supporto ufficiale di Nintendo Japan, il colosso videoludico avverte i propri utenti dei pericoli rappresentati dalle organizzazioni criminali e dagli hacker che sottraggono denaro e informazioni attraverso la creazione di siti clone. I portali in questione traggono in inganno gli appassionati con un layout identico a quello dei siti Nintendo, eccezion fatta per la presenza di pagine e banner promozionali che spronano i visitatori ad acquistare a prezzi di saldo delle false console Nintendo Switch e giochi fortemente scontati.

Le attività portate avanti da queste organizzazioni, ovviamente, non mettono "solo" in pericolo i dati e i conti degli utenti ma arrecano anche un danno economico e d'immagine alla stessa Nintendo, specie in funzione della popolarità di Switch, da qui la decisione della casa di Kyoto di adire alle vie legali.

In chiusura della nota, l'azienda nipponica consiglia ai propri clienti di prestare particolare attenzione ai siti che visitano e sui quali acquistano giochi, console o accessori Switch: Nintendo specifica inoltre di voler avvisare tempestivamente le autorità competenti ogni volta che verranno scoperte le attività dei 'siti canaglia' e di perseguire legalmente i rispettivi creatori.