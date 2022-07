Nintendo tutela le coppie dello stesso sesso e garantisce loro pari benefit e diritti

In Giappone i matrimoni tra persone dello stesso sesso non sono riconosciuti legalmente, tuttavia Nintendo of Japan ha fatto un passo avanti piuttosto importante da questo punto di vista, avendo aggiornato alcune pratiche e regole interne per migliorare la situazione lavorativa all'interno dei vari uffici e dipartimenti dell'azienda.

Come scoperto da Kotaku, in un documento della compagnia viene citato il piano denominato "Introduction of a Partnership System", apparentemente in vigore dalla primavera del 2021 e che di fatto equipara le coppie dello stesso sesso alle coppie eterosessuali, permettendo alle prime di godere di pari diritti e benefici fiscali e legali.

"Nel 2021 abbiamo introdotto un nuovo sistema di partnership e sebbene i matrimoni tra persone dello stesso sesso non siano riconosciuti in Giappone, le nostre regole interne prevedono ora che i dipendenti impegnati in una relazione con una persona dello stesso sesso possano godere degli stessi benefit dei quali godono i dipendenti Nintendo impegnati in un matrimonio o una convivenza con persona di sesso opposto al proprio. Il matrimonio tra coppie di fatto sarà dunque considerato un matrimonio legale."

Questo vuol dire che Nintendo of Japan garantirà il medesimo trattamento a tutte le coppie che formano un nucleo familiare, indipendentemente dal sesso, garantendo loro gli stessi trattamenti economici, fiscali e legali all'interno dell'azienda. Una notizia molto importante sul fronte dei diritti per le coppi dello stesso sesso in un paese, come il Giappone, che non riconosce questo tipo di unioni.