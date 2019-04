Nintendo è l'unica azienda gaming nella Top 10 delle compagnie più affidabili d'America

L'agenzia Reputation Institute ha pubblicato la propria "RepTrak 100" ovvero la classifica delle 100 aziende più affidabili degli Stati Uniti, Nintendo è l'unica azienda videoludica presente nella Top 10, insieme a grandi nomi come Netflix e The LEGO Group.

La classifica vede proprio il gigante dello streaming al primo posto, seguito da Hershey (azienda produttrice di dolciumi, biscotti e cioccolata), Whirpool, Rolex, McCormick & Company, Barnes & Noble, Hasbro (gigante del giocattolo a livello mondiale), Costco Wholesale, Nintendo e The LEGO Group.

Nintendo occupa il nono posto della Top 10, stupisce il balzo di Netflix che passa dalla 23esima posizione 2018 al primo posto assoluto di quest'anno. Reputation Institute ha intervistato oltre 167.000 clienti americani ed ha controllato attentamente il lavoro di oltre 2.200 aziende americane tra gennaio e febbraio.

Da sempre Nintendo lavora con meticolosa attenzione per mantenere alta la reputazione del proprio marchio, gli ingenti sforzi hanno dato i loro frutti agli occhi dei consumatori americani, che vedono Nintendo come una delle aziende maggiormente affidabili insieme a grandi nomi dell'industria alimentare, dell'intrattenimento e del lusso (come Rolex).