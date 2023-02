Nintendo vede i giochi come un modo per riunire le famiglie: parla Shigeru Miyamoto

Oltre ad aver ammesso di non aver mai apprezzato il paragone col regista Steven Spielberg, Shigeru Miyamoto ha parlato della filosofia generale sulla quale Nintendo si basa per continuare ad evolversi e farsi apprezzare all'interno dell'industria videoludica.

Spesso si parla di come Nintendo sia un'azienda a sé stante all'interno dell'industria videoludica, e di come la casa di Kyoto si basi su criteri tutti suoi per continuare a creare prodotti coinvolgenti e interessanti. Miyamoto ha voluto precisare il concetto fondamentale sul quale Nintendo basa la sua intera strategia: riunire le famiglie tramite il medium videoludico.

"Per Nintendo, l'idea dei giochi è qualcosa che riunisce la famiglia nel soggiorno e interagisce e [agisce], come detto, come un tessuto connettivo. E quando parliamo di giochi, succede davvero solo in soggiorno".

Si tratta di una priorità che, in effetti, non vediamo così presente nei prodotti di altre aziende, spesso più concentrate sull'immersione dell'esperienza, sul fotorealismo, sulla simulazione e sull'avanzamento prettamente tecnico. Sebbene a quasi 6 anni dal lancio Switch stia ormai mostrando il fianco dal punto di vista tecnologico, la console ibrida riesce meglio di qualunque altra piattaforma a centrare l'obiettivo primario di cui parla Miyamoto.

Nell'intervista concessa a Gamespot, il leggendario Shigeru Miyamoto ha spiegato cosa significano per lui tecnologia e innovazione.