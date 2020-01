Nintendo ha venduto oltre 56 milioni di giochi Switch da aprile a dicembre 2019

Nintendo ha diffuso alcuni dati legati ai numeri generati dai giochi First Party per Nintendo Switch nel semestre che va dal primo aprile al 31 dicembre 2019: in questo lasso di tempo la casa di Kyoto ha venduto 56.59 milioni di videogiochi, in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Oltre alle solide performance di giochi popolari come Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros Ultimate, nel periodo indicato si sono distinti in particolar modo due titoli: Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo.

Fire Emblem Three Houses è stato un blockbuster estivo con 2.58 milioni di copie vendute, molto meglio è andata invece a Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo. La nuova avventura del fratello di Mario ha piazzato quattro milioni di copie in nove settimane, vendendo il doppio (nello stesso lasso di tempo) rispetto al precedente Luigi's Mansion 2 Dark Moon uscito nel marzo 2013.

Pokemon Spada e Scudo hanno invece totalizzato 12.28 milioni di copie distribuite in nove settimane in Europa, Giappone e Nord America, superando i risultati ottenuti da Pokemon Sole e Luna. precedenti detentori del record di giochi Pokemon più venduti al lancio. Spada e Scudo hanno attualmente superato le 16 milioni di unità vendute con ampi margini di crescita per l'anno in corso.

La classifica dei giochi Switch più venduti prodotti da Nintendo vede Mario Kart 8 Deluxe al primo posto con 22.96 milioni di copie, Super Smash Bros Ultimate con 17.68 milioni e Super Mario Odyssey con 16.59 milioni.