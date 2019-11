Nintendo ha venduto più di 750 milioni di console in tutto il mondo

Che le console di Nintendo siano estremamente popolari, è praticamente un dato di fatto. Fatta eccezione forse per Wii U, mai compresa fino in fondo dagli utenti e dai videogiocatori di tutto il mondo, la Grande N è sempre stata maestra dell'intrattenimento videoludico casalingo, e non solo.

Oltre a NES, SNES, alla storica Wii ed alle varie macchine casalinghe, più o meno apprezzate dagli utenti, una delle specialità della casa di Kyoto sono infatti anche le console portatili, dal Game Boy al DS e 3DS, ad esempio, che hanno intrattenuto diverse generazioni di gamer. Ma in termini di numeri, quante sono state le console vendute da Nintendo in generale?

Se non è record, poco ci manca: considerando tutte le uscite casalinghe e handheld, Nintendo ha venduto nella sua storia, ben 752.21 milioni di console in tutto il mondo, un numero davvero impressionante. Lo è ancora di più se si pensa che da questo conto sono escluse le riedizioni classiche come NES e SNES Classic, e che con Nintendo Switch che sta ottenendo grandi risultati, insieme al modello Lite che pure si sta rivelando molto popolare, il numero è destinato a salire ulteriormente nel corso della storia.

Vediamo insieme le vendite nel dettaglio (console - vendite in milioni di unità):

Wii - 101.63

NES - 61.91

SNES - 49.10

Nintendo Switch - 41.67

Nintendo 64 - 32.93

GameCube - 21.74

Wii U - 13.56

Per quanto riguarda le portatili invece:

Nintendo DS - 154.02

Game Boy/Game Boy Color - 118.69

Game Boy Advance - 81.51

Nintendo 3DS - 75.45

Che ne pensate di questi impressionanti dati? Quante di queste console possedete?