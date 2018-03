Nintendo eShop: al via domani gli sconti di primavera sui titoli Switch, 3DS e Wii U

Con il tempo che si fa sempre più mite, anche ilsi scalda con la vendita di primavera. Da giovedì 22 marzo alle 15:00 fino a giovedì 5 aprile alle 23:59, saranno disponibili oltre 140 titoli a prezzi scontati per, per console della famigliae per

Visita il Nintendo eShop per informazioni complete sui titoli inclusi e sugli sconti disponibili. Per i possessori di Nintendo Switch che devono ancora tuffarsi nel divertimento dei frenetici scontri di ARMS, è giunto il momento di afferrare i Joy-Con e iniziare a sferrare pugni. ARMS sarà infatti disponibile sul Nintendo eShop con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Inoltre, dal 31 marzo alle 6:00 al 3 aprile alle 5:59 CEST, si terrà l’ARMS Global Testpunch, un evento mondiale che darà a tutti coloro che possiedono una console Nintendo Switch la possibilità di scaricare una versione demo del gioco per provarlo gratuitamente!

Tra i giochi per Nintendo Switch troviamo pezzi grossi come DOOM, L.A. Noire e The Elder Scrolls V: Skyrim, oltre a tanta azione multiplayer con giochi come Super Bomberman R, Rocket League ed EA Sports FIFA 18, tutti disponibili con uno sconto fino al 50%.

I fan che di recente hanno apprezzato The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Xenoblade Chronicles 2 su Nintendo Switch, avranno adesso l’opportunità unica di esplorare la storia delle rispettive serie su Nintendo 3DS, con sconti su The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D e Xenoblade Chronicles 3D. Mentre i giocatori che bramano ulteriori avventure epiche in modalità portatile potranno unirsi alla caccia in Monster Hunter Stories, Monster Hunter 4 Ultimate e Monster Hunter Generations, disponibili su Nintendo 3DS con lo sconto fino al 50% rispetto al prezzo di listino sull’eShop.

Vale la pena ricordare che, a partire dagli inizi di marzo, i Punti Oro accumulati attraverso lo schema punti My Nintendo potranno essere spesi per acquistare giochi digitali e contenuti scaricabili su Nintendo Switch. Questo vale anche per i giochi scontati così che, per coloro che dispongono di un gruzzolo di Punti Oro, gli sconti di primavera sul Nintendo eShop saranno una grande opportunità di riscattarli acquistando qualche emozionante gioco digitale.

Entra in azione e verifica gli sconti offerti su un’ampia gamma di giochi digitali per Nintendo Switch, Nintendo 3DS e Wii U, nella vendita di primavera sul Nintendo eShop, che avrà inizio il 22 marzo alle 15:00 fino al 5 aprile alle 23:59.

Tabella riassuntiva:

ARMS (Nintendo Switch): da €59.99 a €39.99

DOOM (Nintendo Switch): da €59.99 a €39.99

L.A. Noire (Nintendo Switch): da €49.99 a €37.49

The Elder Scrolls V: Skyrim (Nintendo Switch): da €59.99 a €39.99

Super Bomberman R (Nintendo Switch): da €49.99 a €24.99

Rocket League (Nintendo Switch): da €19.99 a €14.99

FIFA 18 (Nintendo Switch): da €59.99 €29.99

Xenoblade Chronicles 3D (New Nintendo 3DS): da €44.99 a €26.99

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (Nintendo 3DS): da €19.99 a €11.99

Monster Hunter Stories (Nintendo 3DS): da €39.99 a €23.99

Monster Hunter 4 Ultimate (Nintendo 3DS): da €44.99 a €22.49

Monster Hunter Generations (Nintendo 3DS): da €44.99 €22.49