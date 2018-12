Nintendo: al via le Offerte di Natale dell'eShop su Switch, 3DS e Wii U

Super Mario indossa il costume di Babbo Natale e lancia ufficialmente le Offerte di Natale dell'eShop di Nintendo, con prezzi scontati su un ampio catalogo di videogiochi per Nintendo Switch, Wii U e Nintendo 3DS.

La lista dei titoli che rientrano nella promozione dei saldi natalizi dell'eShop è particolarmente lunga e copre tutti i principali generi del ricco catalogo digitale delle console Nintendo.

Tra i videogiochi Nintendo Switch in offerta, ad esempio, citiamo Monster Hunter Generations Ultimate (41,99 €), Street Fighter 30th Anniversary Collection (34,99 €), Resident Evil Revelations 2 (14,99 €) e Mega Man 11 (23,99 €).

Per quanto riguarda l'offerta riservata alla folta platea di Nintendo 3DS, segnaliamo gli sconti sulla trilogia di Phoenix Wright Ace Attorney (9,89 €), sulla Legacy Collection di Mega Man (7,04 €) e su Etrian Odyssey V Beyond the Myth (15,99 €).

Per gli utenti Wii U, invece, sono previste delle promozioni su Trine 2 Director's Cut (6,79 €), Resident Evil Revelations (5,99 €) e DuckTales Remastered (4,94 €).

La lista completa dei titoli che rientrano nelle Offerte di Natale dell'eShop di Nintendo è consultabile a questo indirizzo. La promozione natalizia dello store digitale della casa di Kyoto è già attiva su tutte le piattaforme e lo sarà fino al 3 gennaio: gli sconti possono essere fruiti sia dalle pagine del sito ufficiale (raggiungibili via browser su PC e sul vostro dispositivo mobile preferito), che dal canale eShop della vostra console Switch, 3DS o Wii U.