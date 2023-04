Nintendo vince una causa legale: colpito un portale con copie pirata dei suoi giochi

Dopo aver fatto rimuovere gli emulatori non ufficiali su Xbox con cui era possibile accedere alle sue produzioni, Nintendo ha vinto una causa legale contro Dstorage, operatore di un sito web che ospitava delle copie pirata dei giochi della casa di Kyoto.

In una dichiarazione ufficiale, Nintendo ha affermato che la Corte d'Appello di Parigi ha stabilito che Dstorage è responsabile per la mancata rimozione o il blocco dell'accesso alle copie piratate dei giochi Nintendo distribuiti tramite il suo sito Web 1fichier.com, confermando così un precedente verdetto della Corte giudiziaria di Parigi giunta nel maggio 2021. La Corte d'Appello ha condannato Dstorage a pagare 442.750€ a Nintendo a titolo di risarcimento, più 27.000€ per coprire le spese legali. Dstorage potrà decidere se ricorrere o meno in Appello.

"Nintendo è soddisfatta della decisione della Corte d'Appello di Parigi, in quanto invia ancora una volta un messaggio chiaro secondo il quale, rifiutandosi di rimuovere o ritirare l'accesso a copie non autorizzate di videogiochi nonostante la notifica preventiva, i servizi di sharehosting come Dstorage (1fichier) sono responsabili ai sensi della legge e devono rimuovere o bloccare l'accesso a tali contenuti, e possono essere tenuti a pagare un risarcimento ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale che sono stati violati", ha affermato il platform holder a GamesINdustry.biz.

"L'accertamento della responsabilità della Corte contro Dstorage è significativo non solo per Nintendo, ma anche per l'intera industria dei videogiochi. Impedirà agli sharehoster come 1Fichier di affermare che sarà necessaria una decisione preventiva di un tribunale prima che il contenuto piratato debba essere rimosso, e inoltre la decisione conferma quali sono i nostri diritti quando viene segnalato che il contenuto notificato viola copyright o trademark".