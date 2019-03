Nintendo vola in Borsa dopo i leak sui nuovi modelli di Nintendo Switch

Le voci di corridoio raccolte dal Wall Street Journal sui nuovi modelli "Plus" e "Lite" di Nintendo Switch sono il volano che spinge quest'oggi le azioni della casa di Kyoto a un rialzo di diversi punti percentuali sui principali mercati borsistici del pianeta.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, gli scambi sulle azioni Nintendo nella Borsa di New York registrano un generoso +3,66% e non accennano a diminuire, complice l'entusiasmo dei mercati e degli addetti al settore per la sempre più probabile commercializzazione nel corso del 2019 dei nuovi modelli di Switch.

L'odierno aumento del valore delle azioni del colosso videoludico giapponese viene però considerato da diversi analisti finanziari come un "effetto di rimbalzo" dovuto alla recente flessione che ha interessato sia Sony che Nintendo dopo l'annuncio di Google Stadia e l'ingresso nell'industria videoludica di Big G come elemento destabilizzante del mercato delle console "tradizionali".

Tutto questo, mentre continuano a rimbalzare in rete le voci di corridoio riguardanti i nuovi modelli di Nintendo Switch e le loro ipotetiche caratteristiche hardware, come le presunte specifiche tecniche e la presenza di uno schermo Sharp in grado di supportare la risoluzione 4K.