Nintendo voleva modificare il suo logo, ma Reggie Fils-Aime si è opposto

Reggie Fils-Aime non è più il presidente di Nintendo America da diversi mesi ormai, ma il suo operato ha condizionato - in positivo - gran parte della storia recente della compagnia di Kyoto.

Nel corso di una puntata del podcast Present Value, Reggie ha svelato un curioso retroscena che ha avuto luogo all'inizio della sua esperienza in Nintendo (presumibilmente introno al 2003). A quanto pare, gli alti dirigenti di Kyoto provavano quasi un senso di vergogna per il target della compagnia, composto perlopiù da giovani giocatori, e avevano pensato di modificare il logo nel tentativo di renderlo più appetibile alle altre fasce di età.

Reggie Fils-Aime, in ogni caso, si è opposto con fermezza: "Quando mi sono unito a Nintendo, c'era quasi un senso di vergogna per il fatto che piaceva ai più giovani, per cui il team del marketing di Nintendo America ha provato a modificare il logo - quello classico con la scritta nell'ovale - utilizzando lo stile dei graffiti, o altri modi per cercare di alzare il target. Io però ho messo fine a tutto ciò perché non rispecchiava il nostro brand".

L'ex presidente ha poi aggiunto: "Ciò che stavano cercando di fare era giusto, ovvero attirare un bacino di utenza più ampio, ma dovevamo farlo senza tradire l'essenza del brand, non in quel modo falso. Abbiamo così dato una svecchiata alla presentazione del marchio, e abbiamo accoppiato il messaggio con dei contenuti in grado di piacere a molte più persone, gettando le basi per i grandi prodotti arrivati successivamente, come Wii, Wii Fit e infine Nintendo Switch".

Il suo operato, evidentemente, si è rivelato più che fruttuoso: Nintendo Switch sta riscontrando un successo strepitoso appassionando giocatori di tutte le età, e a meno di tre anni dal lancio ha quasi raggiunto le 50 milioni di console distribuite. A proposito di Reggie Fils-Aime, di recente ha svelato la genesi della frase "My body is ready".