Nintendo vs emulatori Switch: Discord stacca la spina a Suyu e Sudachi

La rimozione di Yuzu da Internet Archive richiesta da Nintendo era solo l'inizio di una battaglia legale che è destinata a proseguire ancora a lungo, prova ne sia l'ultimo intervento che ha coinvolto i canali Discord di Suyu e Sudachi.

I gestori della nota piattaforma statunitense di messaggistica istantanea hanno infatti deciso di chiudere a tempo indeterminato i portali Discord di Suyu e Sudachi, i due emulatori di Switch nati dalle ceneri di Yuzu, che ha chiuso i battenti dopo la causa intentata e vinta da Nintendo.

Stando a quanto ricostruito dai giornalisti di The Verge, l'intervento dei curatori di Discord non si sarebbe limitato ai 'soli' portali di Suyu e Sudachi, ma anche ai canali e agli account personali degli sviluppatori e dei programmatori che lavoravano ai due emulatori Switch. Il direttore delle comunicazioni di Discord, Kellyn Slone, sottolinea che "la mia azienda segue i normali processi decisionali basati sulla legislazione attuale, ottemperando alle richieste di rimozione di contenuti protetti dal DMCA".

"Nel caso specifico dei canali Discord di Suyu e Sudachi", prosegue Slone, "è stata emessa anche un'ingiunzione da parte di un tribunale per la rimozione di questo genere di materiali, di conseguenza abbiamo deciso di agire in modo coerente con la legislazione e gli ordini del tribunale". Lo sviluppatore di Sudachi Jarrod Norwell, da par suo, sostiene che il lavoro da lui svolto "non violava i Termini di Servizio e le Linee Guida della Community di Discord che prevedono sanzioni per chi viola la proprietà intellettuale o i diritti di qualcuno. Sul canale Discord di Sudachi non stavamo facendo nulla di male o di illegale".

