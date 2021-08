Nintendo vs Pirateria: tribunale USA blocca definitivamente le attività di ROMUniverse

In ottemperanza alle disposizioni del giudice Consuelo Marshall sui 2,1 milioni di dollari di risarcimento per Nintendo, il tribunale che sta gestendo la causa contro ROMUniverse intentata dalla casa di Kyoto intima al proprietario del portale, Matthew Storman, di cessare definitivamente ogni attività sul sito.

La corte di giustizia americana incaricata di gestire questa importante causa hanno infatti accolto ogni richiesta avanzata dai legali di Nintendo. L'ingiunzione permanente contro il sito ROMUniverse vieta così al proprietario Storman e a ogni altro curatore del portale di copiare, distribuire, vendere o anche solo rimandare a link esterni che consentano, tramite emulatori o console hack, la riproduzione di copie di videogiochi Nintendo non autorizzate dall'azienda giapponese.

Nei termini dell'ingiunzione rientrano anche tutti i marchi, i loghi e i nomi dei videogiochi di Nintendo che possano essere utilizzati in maniera "pretestuosamente vaga o confusa" dai curatori del sito in questione. Ma non è tutto.

Con l'ultima ordinanza, il giudice obbliga il proprietario di ROMUniverse a "distruggere in modo permanente tutti i giochi Nintendo non autorizzati, o altre copie non autorizzate delle proprietà intellettuali di Nintendo, inclusi film, libri, musica e altro. La distruzione del materiale detenuto illegalmente dal convenuto deve avvenire obbligatoriamente entro e non oltre la data del 17 agosto 2021".

In funzione di questa ordinanza, i legali di Nintendo hanno così l'opportunità di rivalersi in futuro su Storman, o sui suoi sodali, qualora le copie pirata salvate illegalmente da ROMUniverse dovessero essere distribuite o anche solo "donate" ad altri portali dalle finalità analoghe. Si tratta perciò di una delle più grandi vittorie ottenute da Nintendo nella sua battaglia contro la pirateria, un fenomeno che ha attraversato senza soluzione di continuità tutte le generazioni di console della casa di Super Mario.