Nintendo vs PlayStation vs Xbox: chi ha venduto più console?

Il sito Safe Betting Sites ha pubblicato una ricerca che svela l'esatto numero di console vendute da Nintendo, Sony e Microsoft nel corso della loro storia. A trionfare è ovviamente Nintendo, attiva nel settore dei videogiochi sin dai primissimi anni '80.

Non deve stupire quindi scoprire che Nintendo ha venduto al settembre 2020 ben 739.87 milioni di console, con Nintendo DS in testa con 154.9 milioni di unità. Sony dal canto suo ha venduto 541.64 milioni di console PlayStation, di cui 157.68 milioni di PlayStation 2.

Microsoft ha invece raggiunto quota 158.92 milioni di console distribuite dal novembre 2001, con Xbox 360 a quota 85.8 milioni, dalla ricerca emerge come Nintendo abbia venduto il 365% di console in più rispetto alla casa di Redmond ma come detto non si tratta di un dato che deve stupire.

Una ricerca interessante ma che onestamente non può essere presa come parametro assoluto, dal momento che si paragonano le vendite totali delle console senza alcuna distinzione legata al periodo storico e alla natura delle stesse. Per Nintendo e Sony vengono incluse anche le console portatili, mercato nel quale Microsoft non è mai entrata e che di fatto è sempre stato dominato dalla casa di Kyoto, se escludiamo l'exploit di PSP nella seconda metà degli anni 2000.