Nintendo vs Team Xecuter: Bowser si dichiara colpevole, risarcirà 4,5 milioni di dollari

Il processo che vede contrapposti i legali di Nintendo ai boss del Team Xecuter per le mod e gli hack di Switch giunge a una svolta: l'hacker Gary Bowser si è dichiarato colpevole e si prepara a versare ben 4,5 milioni di dollari di risarcimento alla casa di Kyoto.

Il patteggiamento a cui sono giunti gli avvocati di Nintento e Bowser prevede, appunto, il versamento di 4,5 milioni di dollari (circa 3,88 milioni di euro al tasso di cambio attuale) come forma di risarcimento per i danni provocati dalle attività illecite condotte dal Team Xecuter e dai curatori di TorrentFreak con la distribuzione di ROM di giochi Switch e di mod per riprodurli sulla console ibrida.

Nella documentazione che attesta l'avvenuto accordo raggiunto dalle due parti in causa, si legge che "Bowser era l'esponente di un'impresa che basava i suoi interessi in attività riconducibili alla criminalità informatica": dal 2013 all'agosto del 2020, il Team Xecuter ha sviluppato e commercializzato una varietà di strumenti per effettuare hack e mod di console Nintendo, da Switch al 3DS.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riferisce di aver preso atto delle intenzioni di Bowser, esplicitate nella volontà di risarcire Nintendo dei danni economici provocati dalle sue precedenti attività, e di non voler procedere con altri capi d'accusa: l'ex esponente del gruppo di hacker che ha alimentato per anni il giro delle ROM pirata di giochi Switch, però, rischia di finire in carcere per i crimini commessi, e questo a prescindere dal risarcimento per il patteggiamento raggiunto con i legali della casa di Super Mario.