Nintendo vuole ridurre le dimensioni della scatola di Switch del 20%

Secondo quanto riportato dal quotidiano giapponese Nikkei, Nintendo sta lavorando per ridurre le dimensioni della confezione di Switch del 20%, così da poter ottimizzare la distribuzione e poter spedire un maggior numero di console riducendo al tempo stesso i costi di trasporto.

La confezione di Nintendo Switch OLED è più piccola del 14% rispetto a quella di Switch standard e anche il modello Lite può contare su una confezione piuttosto compatta, la confezione del modello standard invece ha subito minime modifiche dal 2017 ad oggi ma i volumi non sono mai stati ridotti.

Nintendo in questi anni ha lavorato per trovare soluzioni diverse che permettano di contenere la console e tutti gli accessori pur con un volume ridotto, in questo modo sarà possibile non solo risparmiare sui materiali e sulla produzione ma anche distribuire un maggior numero di console senza ulteriori aggravi economici.

Nintendo si sta scontrando con i problemi di produzione di Switch, la produzione del 2023 è ancora incerta e non sappiamo quante console la casa di Kyoto riuscirà a produrre e distribuire, al momento però la compagnia non sta pensando ad un possibile aumento del prezzo di listino, ipotesi ventilata nelle scorse settimane ma subito smentita dal Presidente di Nintendo of Japan.