Il Nintendo Wi-Fi USB Connector è pericoloso, l'azienda ne sconsiglia l'utilizzo

Nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di davvero inaspettato: i canali social ufficiali di Nintendo Giappone si sono aggiornati con un messaggio che invita i videogiocatori a non fare uso di una serie di vecchie periferiche per motivi di sicurezza.

Alcuni utenti Twitter hanno immediatamente tradotto i tweet in lingua inglese per favorirne la comprensione in Europa ed America, così che tutti potessero evitare di incappare in queste falle di sicurezza di cui ha parlato la Grande N nei messaggi. Le periferiche coinvolte sono le versioni giapponesi di Nintendo Wi-Fi USB Connector e Network Adapter. Stando a quanto dichiarato dal colosso dell'industria videoludica, questi dispositivi non solo fanno uso di un algoritmo ormai obsoleto per la protezione del Wi-Fi (il WEP), ma sono anche soggette ad un bug che i malintenzionati possono sfruttare per infettarli con un malware.

Non è chiaro se le versioni distribuite nel resto del mondo soffrano o meno di questi problemi, ma per ora le uniche comunicazioni diffuse dall'azienda di Kyoto fanno riferimento solo all'edizione giapponese degli accessori, che potrebbero essere nelle case dei videogiocatori che hanno deciso di importarli.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il My Nintendo Store in Europa resterà offline per alcune settimane.