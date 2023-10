Nintendo Wii: gli accessori più assurdi, inutili e strampalati mai usciti

Se avevate una Nintendo Wii, sicuramente eravate in possesso anche di una valanga di accessori! I produttori di periferiche si sono sbizzarriti mettendo sul mercato tantissimi accessori più o meno di qualità: alcuni utili, molti altri decisamente superflui, assurdi, folli e completamente inutili, come quelli che vi presentiamo!

Wii Wings

Un paio di ali di plastica e nylon da agganciare alle mani insieme ai Wiimote, da usare in alcuni minigiochi di Wii Fit Plus. Costose, scomode, e pericolose per i giocatori intorno a noi. Non proprio l'accessorio perfetto, insomma.

Wii Cooking Mama Pan

Un grande classico per giocare a Cooking Mama: pentola di plastica, coltellino, cucchiaio e forchetta, oltre palette per rigirare le frittate. Chiunque avesse Cooking Mama possedeva anche questo kit e siamo sicuri che lo avrete visto a casa di qualche zia o cuginetta più piccola...

Wii Combat Pack

Spada e scudo di plastica per giocare a The Legend of Zelda Twilight Princess. Bella idea eh? Insomma... Scudo e spada (talmente piccola da sembrare quasi un pugnale) sono minuscoli, adatti alle mani di un bambino ma quasi inutilizzabili da un adulto. Oltretutto, usare il Wiimote dentro una custodia a forma di spada non è proprio comodissimo.

Wii Football

Come si intuisce dal nome, Wii Football è banalmente un pallone da football di plastica con un alloggiamento per agganciare il controller. Fine, tutto qui. Non serve assolutamente a nulla, ma almeno è bello da vedere. Per cinque secondi.

Wii Babysitting Mama Doll

Non solo cucina per Mama, la serie ha poi generato vari spin-off tra cui un simulatore di babysitter (Babysitting Mama) con una vera bambola di peluche. E indovinate dove si inserisce il Wiimote? Esatto, dietro la schiena della bambola...